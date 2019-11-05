Иногда у нас начинают неожиданно "гореть" уши. В народе существует ряд примет по этому поводу. Причем, трактовка приметы зависит от того, какое именно ухо у вас горит. Об этом пишет Сutlife.

Если горит правое ухо: к чему это?

Если покраснело правое ухо, кто-то на вас явно рассержен: Вас ругают за что-то, осуждают, говорят плохие вещи.

Более мягкий вариант этой приметы гласит о том, что вас просто кто-то ищет, не может дозвониться, хочет срочно вас увидеть.

Есть еще одна примета по поводу правого уха: если оно горит, кто-то говорит о вас правду - неважно, хорошая она или плохая.

Если горит левое ухо: к чему это?

Гораздо лучше, если у вас "загорелось" левое ухо. Это свидетельствует о том, что вас никто не ругает: просто кто-то вспомнил вас в каком-то разговоре. Это ни в коем случае не агрессивное отношение. Вспомнить могут друзья, мама или просто знакомые, которые хорошо к вам относятся.

Вторая примета гласит, что левое ухо горит в том случае, если о вас говорят неправду.

Смотрите также, что, согласно приметам, означает падение ножа. Также мы писали, что значит, если упал комнатный цветок, а что значит падение иконы.