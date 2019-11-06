Венеційські гондольєри опановують професію водолазів. Уночі, після роботи, вони пірнають на дно знаменитих каналів. Що шукають - знає Ольга Жидецька.

Гондольєр Лоренцо Брунелло щойно завершив свій робочий день на Гранд-каналі й тепер одягає важкого водолазного шолома. Разом із шістьма однодумцями він готується до занурення в каламуть водної артерії, щоб очистити її від габаритного непотребу, який загромаджує протоку. Чого тільки не знаходять на дні - від пральних машин до старовинних радіоприймачів.

"Першого разу ми зібрали 500 кілограмів сміття, наступного - 700. Загалом ідеться про тонни непотребу. Наприклад, вага однієї шини - близько тридцяти кілограмів і підняти її непросто, адже вона загрузла в багнюці", - говорить Лоренцо Брунелло, гондольєр.

Вилов нинішнього занурення біля знаменитого мосту Ріальто - кухонна плита, вентилятор, касетний плеєр, монітор і торшер. Такі підводні рейди гондольєри та кермувальники водних таксі влаштовують від лютого. За цей час підняли на поверхню майже три тонни викинутих речей. Організувати занурення вирішили, бо захаращення непотребом неабияк заважає проходженню суден. Вони можуть зіткнутися з плавучим мотлохом або ж наткнутися на підводну перешкоду. Працюють вночі, коли жвавий рух каналом стихає. Міська влада охоче підтримала корисну ініціативу.

"Адміністрація Венеції тут, щоб підтримати цю чудову ініціативу гондольєрів, яка демонструє небайдужість і любов до нашого прекрасного міста. Ми сподіваємося, що містяни наслідуватимуть цей добрий приклад", - говорить Ермелінда Даміано, президент міської ради Венеції.

Працюють водолази-аматори на волонтерських засадах. Кажуть, улюблене місто і так дає їм багато благ. Своєю ж справою найперше хочуть присорОмити несумлінних венеційців, адже увесь виловлений мотлох до каналів скидають саме вони.