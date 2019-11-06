П'ятьом високопосадовцям Міноборони оголосили підозри. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, чиновники причетні до закупівлі неякісних речей для Збройних сил за завищеними цінами. Зокрема, це бронежилети, які пробиваються кулями, а також - намети, непридатні для проживання.

"31-го січня цього року було оголошено тендер, а в подальшому і проведено закупівлю 20 тис бронежилетів на суму 176 млн грн. В березні та квітні цього року коли продився відбір зразків бронежелетів, а також подальше їх приймання праівниками міноборони було виявлено, що ці бронежелети не відповідають технічним вимогам", - говорить Роман Труба, голова Державного Бюро Розслідувань.