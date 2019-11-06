Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, какую птицу вы увидели в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Собака

Люди, которые первыми увидели собаку, отличаются преданностью своим идеалам, словам и целям. Они никогда не свернут с намеченного пути, пока не попробуют все варианты.

Характер в большей степени альтруистичный. Представленные особы могут легко отдать свои блага ради близкого им человека.

Вот с этой особенностью поведения необходимо быть максимально осторожным. Дело в том, что тем самым можно окружить себя различными нахлебниками. Они готовы буквально завалить вас всевозможными просьбами.

Причем на ваш внутренний мир им глубоко плевать. Такие люди умеют руководствоваться только собственными желаниями и поступками.

Семья

Здесь все немного иначе. Персоны, увидевшие первым изображение семьи, прежде всего ценят любовь. Именно она и является их основным движущим фактором.

Эти личности всегда стремятся окружить близких и родных заботой и вниманием. Действуют уверенно и без излишних раздумий.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.