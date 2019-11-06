В общежитии студент устроил кровавую расправу [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в Днепре 19-летний парень в коридоре общежития выстрелил 17-летней студентке в голову из травматического пистолета, после чего зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
"Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающей ранения головы и была доставлена в больницу. Стрелок также был госпитализирован, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. Сегодня планируется вручить ему уведомление о подозрении в совершении этого преступления. Также назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Киеве ревнивый муж изрезал товарища из-за жены.
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