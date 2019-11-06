Почему опасно спать при свете [ Редактировать ]
Ученые вияснили, что ночники плохо влияют на роботу сердца и могут вызывать инсульт. Об этом сообщает Naked Science.
Ученые из Медицинского университета японского города Нара провели исследование, где 989 добровольцев в течение трех лет спали при включенной лампе.
Интенсивность ночного освещения привела к прогрессированию атеросклероза - хронического заболевания, ведущего к образованию бляшек в стенках артерий.
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