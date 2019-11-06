Посол США в ЄС змінив свідчення у справі імпічменту Дональда Трампа [ Редактировать ]
Посол США в ЄС Гордон Сондленд змінив свої свідчення у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Дипломат визнав, що надання військової допомоги Києву було пов'язане із розслідуванням в Україні справи щодо Джо Байдена, колишнього віце-президента США, а нині - конкурента Трампа на президентських перегонах.
Сондленд сказав, що 1 вересня у Варшаві розмовляв із помічником президента Зеленського Андрієм Єрмаком. І сказав йому, що допомога не надійде, доки Україна не виступить з публічною антикорупційною заявою, яку вони обговорювали протягом багатьох тижнів.
Ці свідчення підтверджують заяви інших дипломатів, які виступали в Конгресі, зокрема Курта Волкера та повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.
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