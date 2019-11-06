У Мукачево збирають кошти на лікування маленького Василя [ Редактировать ]
Об'єдналися заради порятунку життя. Другий день у Мукачеві містяни смакують каву та тістечка і в такий спосіб допомагають зібрати кошти на лікування дитини. Хлопцю необхідне дороговартісне лікування за кордоном.
Другий день мукачівці смакують каву "з особливим смаком".
"Зі смаком добра, добра надії", - говорить Тетяна Іваха, жителька Мукачева.
Власники двох міських кав'ярень влаштували благодійний флешмоб. Частують відвідувачів кавою, тістечками, а весь виторг кладуть ось у цю скриньку. Разом з волонтерами мукачівці збирають гроші для тяжкохворого хлопчика з Хустщини.
"Вот смотрите, ещо немножко и будет полная скринька", - говорить Дмитро Чижевський, бармен з Мукачева.
Дванадцятирічний Василь Легач уже кілька років бореться з важкою недугою - "гострим лімфобластним лейкозом". Майже два роки буквально живе в Мукачівському Охматдиті. Наразі хлопчик потребує пересадження кісткового мозку. Таких операцій в Україні не роблять.
"З усіма силами наших волонтерів, наших всіх добродіїв людей які нам допомагають ми його відправили у стамбульську клініку він вже проходить другий блок хіміотерапії", - говорить Сніжана Канчій, волонтер з Мукачева.
Місцеві підприємці, які долучилися до благодійної акції, переконані - ці кошти можуть врятувати життя.
"Повсякдення їхня кава піде на допомогу, от на лікування Василя Легача", - говорить Яна Луп'як, приватний підприємець.
Мукачівці про початок акції знали, тому в кав'ярнях у день флешмобу яблуку ніде впасти. Прийшла підтримати Василя і Христина Качур. Дівчина сама бореться з онкозахворюванням. І добре знає, що таке залишитися сам на сам з хворобою. Учасників флешмобу частує смаколиками.
"Я тістечка приготувала от такі, з маком із творогом. То іще більше додає людині сили, щоби вот з того виходити ти не хочеш підвести тих людей які в тебе дійно вірять", - говорить Христина Качур, жителька Мукачева.
Василь Легач знає, що на рідній землі за його життя борються тисячі небайдужих. Регулярно передає волонтерам слова вдячності.
"Привіт усім. Як у вас справи, у мене все нормально, надіюся що буде ще май добре. Дякую що ви нас підтримуєте", - говорить Василь Легач, онкохворий.
Щоб продовжити лікування за кордоном, потрібно 16 тисяч євро. За період акції вдалося зібрати 12 тисяч. Для другого блоку хіміотерапії необхідно ще 4. Грошей, зароблених у кав'ярні, не вистачить. Тож сім'я Василька Легача просить про допомогу всіх небайдужих.
Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку
5168 7427 2883 6770
Дворниченко Світлана Іванівна
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