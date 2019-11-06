В "Оппозиционной платформе - За жизнь" Украину поглощает волна политического насилия. По вине агрессивных радикалов, которых поддерживают и используют коррумпированные политики, оно превращается в основной способ решения всех политических вопросов и дискуссий. В первую очередь от насилия страдают журналисты, имеющие гражданскую смелость выступать с критикой власти, вскрывать ее злоупотребления.

Масштаб проблемы настолько велик, что вызывает обеспокоенность не только внутри страны, но и на международном уровне. Украина прочно обосновалась в группе стран, где грубо попирается свобода слова, а журналистская деятельность сопряжена с опасностью для жизни.

Но вместо того, чтобы сосредоточиться на защите прав журналистов, раскрытии преступлений против представителей масс-медиа, власть продолжает использовать свои полномочия для давления на оппозиционные средства массовой информации. Даже парламентские слушания по обеспечению безопасности журналистов превращаются в площадку для судилища над неугодными СМИ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает такое положение недопустимым, угрожающим украинской демократии, общественным и государственным интересам. Мы осуждаем бездействие властей в раскрытии преступлений против работников СМИ. Мы требуем проведения служебных расследований, которые назовут ответственных за укрывательство виновных в нападениях на журналистов и организаторов давления на независимые масс-медиа.

Мы требуем отказаться от деления журналистов на "своих и чужих", прекратить попытки введения политической цензуры и остановиться в поиске способов уничтожения независимых СМИ. Считаем недопустимым и антидемократическим желание власти подвести журналистов "под статью" за "манипулирование", а, по сути, за выражение точки зрения, которая не нравится новому режиму.

Положение со свободой слова в Украине - критическое, неразрешимое в сложившейся политической системе. Зависимые от политиков правоохранительные органы и суды готовы закрывать глаза на любые злодеяния. Систему необходимо менять. Иначе Украина превратится в информационную резервацию.

Наша фракция в парламенте, наши представители в Комитете по свободе слова будут работать над внесением системных изменений в законодательство. Мы добьемся, чтобы закон в нашей стране защищал журналистов, делал невозможным административное, политическое или финансовое давление на них.

Нет - насилию против журналистов! Да - свободе слова! Да - демократии в Украине!