Искали более суток: в лесу нашли труп грибника [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в Закарпатской области в лесу нашли тело грибника в пяти километрах от его дома, передает "Сегодня".
Спасатели более суток искали мужчину. В понедельник, 4 ноября, поступило сообщение о пропаже местного жителя 1990 года рождения, инвалида III группы. Поисками занялись три поисковые группы из 14 спасателей и десять местных жителей.
Одна из поисковых групп нашла пропавшего мужчину без признаков жизни. На месте работают правоохранительные органы, выясняются все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина внезапно скончалась в такси.
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