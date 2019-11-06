У Борисполі затримали контрабанду військових запчастин [ Редактировать ]
СБУ затримала нелегальних торговців запчастинами. В Борисполі шестеро контрабандистів намагались провезти комплектуючі для військових літаків. Під час обшуків підозрюваний намагався застосувати зброю.
За даними СБУ, нелегальні торговці мають право на постійне проживання в Росії. Вони закуповували запчастини для бойових літаків. Потім переправляли їх замовнику з Росії.
За місцем проживання зловмисників також знайшли нелегальні агрегати та вузли для літаків, що готувались до продажу. Наразі проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження за статею 333.
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