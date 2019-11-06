Приметы на 7 ноября: что категорически запрещено [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, вспоминают праведную Тавифы. Известно, что жила святая в Иоппии в I веке. Женщина не жалела денег нуждающимся и была исполнена добрых дел.
В этот день стоит отказаться от хлеба и хлебобулочных изделий. Также не нужно пить кофе и жевать жвачки.
Приметы на 7 ноября:
1. Если звезды на небе тускло светят, зима будет теплой, а весна - ненастной.
2. На деревьях много листьев - зима будет затяжной и холодной.
3. Если полакомиться на завтрак листочком подорожника, грядущие холода вам не страшны.
4. Уронить кольцо в подъезде - будут неприятности в личной жизни.
Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.
по теме
Заговор на 5 ноября: что обязательно нужно произнести
5 ноября вы сможете с легкостью избавиться от важной проблемы
Приметы на 5 ноября: что категорически запрещено
5 ноября - день Якова. Что можно, а что нельзя делать в этот день
Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: что обязательно нужно сделать
Что нужно сделать в родительскую субботу 2 ноября
28 октября: какой сегодня праздник
28 октября - 301-й день года (302-й в високосные годы) в григорианском календаре
Мужчина пристально смотрит в глаза: что значит
Родители часто учат детей, что смотреть в глаза незнакомым людям нельзя