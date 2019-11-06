В четверг, 7 ноября, вспоминают праведную Тавифы. Известно, что жила святая в Иоппии в I веке. Женщина не жалела денег нуждающимся и была исполнена добрых дел.

В этот день стоит отказаться от хлеба и хлебобулочных изделий. Также не нужно пить кофе и жевать жвачки.

Приметы на 7 ноября:

1. Если звезды на небе тускло светят, зима будет теплой, а весна - ненастной.

2. На деревьях много листьев - зима будет затяжной и холодной.

3. Если полакомиться на завтрак листочком подорожника, грядущие холода вам не страшны.

4. Уронить кольцо в подъезде - будут неприятности в личной жизни.

Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.