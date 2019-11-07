У Кропивницькому намагаються повернути людям опалення після аварії [ Редактировать ]
У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста досі без тепла. Аварія сталася ще у вівторок. На території місцевого підприємства - екскаватор зачепив газову трубу.
В мерії запевняють земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У підсумку без теплопостачання зосталися чотири мікрорайони, зокрема майже три сотні багатоповерхівок, п'ять шкіл і п'ять медзакладів. Комунальники вже відремонтували газопровід, тож сьогодні обіцяють подати тепло.
"Нас цікавить зараз запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло, постачання газу повинно бути відновлено, тому ми даємо вказівки, доручення комісії про встановлення запірної арматури і починаємо працювати, а далі розбиратися з цими власниками", - говорить Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького.
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