У підсумку без теплопостачання зосталися чотири мікрорайони

У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста досі без тепла. Аварія сталася ще у вівторок. На території місцевого підприємства - екскаватор зачепив газову трубу.

В мерії запевняють земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У підсумку без теплопостачання зосталися чотири мікрорайони, зокрема майже три сотні багатоповерхівок, п'ять шкіл і п'ять медзакладів. Комунальники вже відремонтували газопровід, тож сьогодні обіцяють подати тепло.

"Нас цікавить зараз запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло, постачання газу повинно бути відновлено, тому ми даємо вказівки, доручення комісії про встановлення запірної арматури і починаємо працювати, а далі розбиратися з цими власниками", - говорить Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького.