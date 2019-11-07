На Херсонщині спіймали браконьєра-мільйонника [ Редактировать ]
Вилов на понад п'ять мільйонів гривень. На Херсонщині прикордонники спіймали браконьєра, який незаконно рибалив в акваторії Чорного моря.
Жителя Скадовська затримали на причалі з майже сотнею червонокнижних чорноморських крабів та 130 кілограмами бичків.
по теме
В Росію вивозили деталі українських військових літаків
Шестеро контрабандистів хотіли провезти їх через аеропорт "Бориспіль"
У гуртожитку Дніпра поцілили у голову дівчині
Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара
У Києві мотоцикліст підірвав авто з людьми
він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію
В Йорданії на туристок напали з ножем
Поранено щонайменше шестеро людей, серед них дві жінки. За даними поліції, вони говорять іспанською, однак їхнє громадянство поки що не встановили. Постраждали також місцевий гід та водій туристичного автобуса
В Херсоне задержали опасного преступника
В Херсоне правоохранители задержали криминального авторитета