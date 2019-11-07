У Києві мотоцикліст підірвав авто з людьми

він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію