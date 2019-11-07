"Как вешалка": Волочкову жестко пристыдили [ Редактировать ]
Известная балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников отрывком из своего выступления в воздухе. Соответствующее видео она опубликовала в популярной социальной сети.
На ролике видно, как Волочкова, извиваясь и выполняя шпагат, висит на акробатических полотнах.
"А на премьеру нашего спектакля вы можете приобрести не дорогие билеты на моем сайте. Спасибо Красногорску и администрации города не только за белые розы, мною любимые, но и зрителям за переаншлаг. Голова закружилась от вашей любви", - подписала публикацию балерина.
Комментарии не заставили себя ждать. Одни писали о безграмотности Волочковой, другие - об ужасной физиеской подготовке.
"Клетка...веревка...шпатаг...и ничего нового", "Какие странные у людей понятия о красоте", " Как вешалка висит", "Уже не по возрасту такие номера", "Переаншлаг - нет такого слова" ,"Какая безграмотность".
Раньше сообщалось о том, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.
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