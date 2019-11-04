Известная балерина Анастасия Волочкова покорила пользователей сети новым фото с примадонной Аллой Пугачевой. На снимке балерина присела на коленки для того, чтобы сделать фото с легендарной певицей.

"Боготворю", - подписала фото Волочкова.

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Данная публикация не заставила долго ждать своих комментаторов: " Настя аж на коленки плюхнулась" ,"Прелесны", "Две легенды" ,"Красавицы", "Две Великие, талантливые женщины", "Аллочка самая лучшая".

Раньше сообщалось о том, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.

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