У США пройдут відкриті слухання у справі про імпічмент [ Редактировать ]
Перші відкриті слухання у справі про імпічмент американського президента - почнуться в Конгресі вже наступного тижня. 13 листопада свідчитимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника Держсекретаря Джордж Кент.
15 листопада заслухають екс-посла Штатів в Україні Марі Йованович. Усі вони вже виступали в Конгресі, але за зачиненими дверима. Нині ж слухання транслюватимуть по телебаченню.
Допитуватимуть посадовців про тіньову політику команди Трампа в Україні. Зокрема про погрози заморозити військову допомогу, якщо Київ відмовиться розслідувати справу Байдена.
"Наразі перед нами вимальовується дедалі чіткіша картина торішній подій. Президент Трамп незаконно залучав цілі урядові підрозділи для того, щоб змусити Україну знайти компромат на його політичного опонента. Сподіваюся, відкриті слухання дадуть американцям змогу оцінити достовірність свідчень і з перш вуст почути про порушення, скоєні президентом", - говорить Адам Шифф, Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу.
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