У Греції торнадо вдарив по фабриці олії [ Редактировать ]
Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику в Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонесса.
Вихор налетів на завод з виробництва оливкової олії. 60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди.
Камінням і дошками, які злетіли догори - повибивало шибки.
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