Камінням і дошками, які злетіли догори повибивало шибки

Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику в Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонесса.

Вихор налетів на завод з виробництва оливкової олії. 60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди.

Камінням і дошками, які злетіли догори - повибивало шибки.