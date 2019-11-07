Курс биткоина резко "рухнул" [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $171.19. За неделю курс упал на $22.2. За месяц курс биткоина поднялся на $970,59.
Теперь за монету предлагают $9202.47.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $186.66;
- Litecoin $61.63;
- Bitcoin Cash $290.31;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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