Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $171.19. За неделю курс упал на $22.2. За месяц курс биткоина поднялся на $970,59.

Теперь за монету предлагают $9202.47.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $186.66;

$186.66; Litecoin $61.63;

$61.63; Bitcoin Cash $290.31;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.