Французька поліція евакуювала табір з мігрантами [ Редактировать ]
Французька поліція евакуювала табір з мігрантами на півночі Парижа. Понад двадцять автобусів вивозили людей з району Порт-де-ла-Шапель, де нелегали мешкали в наметах уздовж паризької кільцевої дороги.
Багато жителів табору намагалися втекти, адже не знали, куди їх везуть. Усіх мігрантів доправили до тимчасових прихистків, допоки не встановлять, чи законно вони перебувають в країні. Напередодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про посилення міграційної політики, зокрема закриття мігрантських таборів.
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