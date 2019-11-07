Французька поліція евакуювала табір з мігрантами на півночі Парижа. Понад двадцять автобусів вивозили людей з району Порт-де-ла-Шапель, де нелегали мешкали в наметах уздовж паризької кільцевої дороги.

Багато жителів табору намагалися втекти, адже не знали, куди їх везуть. Усіх мігрантів доправили до тимчасових прихистків, допоки не встановлять, чи законно вони перебувають в країні. Напередодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про посилення міграційної політики, зокрема закриття мігрантських таборів.