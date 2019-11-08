Народного депутата Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року, або ж він може внести заставу 90 млн грн.

Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу в розмірі 100 млн грн без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юридичних осіб, він продавав комплектувальні для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень.