Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что боится изменения отношения граждан к нему. Об этом он рассказал в интервью за рулем Tesla.

"Честно скажу, когда я каждое утро бегаю, ну, не каждое утро, а там через день, то я покупаю кофе в конце бега. У меня есть несколько точек. И все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы это ощущение не изменилось. Захожу в кафе, а там "Ну-ка... отсюда". Чтобы такого никогда не было", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.