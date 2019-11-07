На передовій сьогодні загинув український військовий, чотирьох поранено. Противник бив по наших позиціях, зокрема, з важких мінометів та протитанкових ракет. Загалом від початку доби зафіксували вже п'ятнадцять Обстрілів.

Тим часом у Золотому, де відбулося розведення військ, сьогодні побували посли країн "Великої сімки". Що побачили - про це далі.

"В плані безпеки командуванням бригади і особовим складом бригади тут все забезпечено на сто відсотків".

На ділянці розведення сил дипломатичний десант супроводжує начальник Генерального штабу, міністр внутрішніх справ. Посли провідних світових країн без бронежилетів і касок. Силовики запевняють - тут безпечно.

"- А є такі ділянки, де таке резведення не можливе. - Наприклад Донецьк? - Також Мар'їнка та Широкине. - А в Донецьку ми готові до розведення, нехай вони виходять з Донецька, а ми зайдемо і поліція зайде".

І вже серйозно, силовики доповідають, всі умови розведення військ з боку України виконуються. Зона безпеки в Золотому-4 під посиленим контролем поліції та національної гвардії. Триває розмінування місцевості.

"За цей період було вилучено та знешкоджено тридцять вибухонебезпечних предметів".

" - Как вам с безопасностью? - Хорошо. Разведение било и ми стали лучше жить хотя би уже не стреляют. Тише стало. - Полиция охраняет? - Да. Круглосуточно".

"Я недеюсь, что мир будет окончательный для всей страны и что при следующем разведении войск нам освободят Донецк и это развдение закончится на границе Украины и Российской Федерации", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

"Україна виконує свою частину домовленостей і це дуже важливо. На майбутньому норманському саміті це дасть змогу впливати на росіян і змушувати їх теж виконувати свою частину угод", - говорить Вільям Тейлор, посол США.

"Для мене дуже важливо сьогодні бути тут, аби розуміти як усе безпосередньо відбувається. Цей конфлікт триває вже занадто довго. Настав час для мирних перемов", - говорить Етьєн де Понсен, посол Франції.

"Ми й надалі будемо підтримувати українців. А побувати тут важливо, аби зрозуміти яка саме потрібна допомога", - говорить Мілінда Сіммонс, посол Великої Британії.

А ще дипломати мали змогу почути, що на інших ділянках лінії розмежування неспокійно. Противник і надалі застосовує заборонені калібри.

"Зараз ми чуємо обстріл це обстріл з Горлівки району Новолуганського", - говорить Руслан Хомчак, начальник Генеланього штабу ЗСУ.

Та попри все мирний процес триває. В наступному році чималі кошти з бюджету підуть на відбудову доріг та інфраструктури Донбасу.

"Хочу озвучити, що рекордна сума буде фінансуватися через дорожній фонд в цьому році на Луганську ВЦА це 660 мільйонів гривень", - говорить Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.