Укрзалізниця має належати державі. На цьому наголошує народний депутат та співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Сьогодні він відвідав місто Знам'янка на Кіровоградщині. Це великий вузол Одеської залізниці. Про що говорили - дивіться в матеріалі.

До приїзду народного депутата жителі Знам'янки зібралися біля залізничного вокзалу. Чекали із нетерпінням, адже в людей накопичилося багато запитань до політиків. Одне з найбільш болючих - як людям виживати за таких високих тарифів. Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко каже - його політсила має програму для розв'язання цієї проблеми.

"Народ весь посадили на субсидии, люди не могут платить тарифы, давайте сделаем хорошее дело, есть украинский газ, его стоимость 2 тысячи гривен, есть импортный газ, давайте их смешаем и будет единая цена, максимальная полуачается 3800 грн, они продают населению по 8 тысяч, так давайте сделаем, вы же обещали людям, что будет лучше, внесли мы законопроэкт, видели б вы как они голосовали, они не голосовали, отказались, я имею "Слуга народа", отправили на доработку, это была лакмусовая бумажка", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Непокоїть людей і питання продажу землі.

"Вот фермер украинский, у которого в аренде тысяча гектаров, он создает рабочие места в селе 10-20-30 и село живет, потому что если его убрать не будет ничего, агрохолдинг ничего не создает, приехал, посеял, нанимает не местных, налоги платит где-то в Швейцарии, дальше приходит агрохолдинг крупный, у которого кредиты дешевые, а у фермера у нашего кредиты недешовые по 20 % он еле-еле выжывает и говорит давай я тебе дам не 3 тыс. доларов, а 5 за гектар, и человек продаст и его можна понять, и сегодня посчитали фермеров 100 тыс человек, которые живут в селе, работают там, создают робочие места, вот они сегодня могут купить только треть земельных паев, а две трети уйдет, и я считаю вот это самое пакостное, то, что ведет людей к рабству", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Але найбільше люди занепокоєні через приватизацію залізниці - про такий намір заявили в уряді. Адже саме в Знам'янці розташований потужний залізничний вузол. І тут працює кожен другий житель міста. Володимир Петрович пропрацював на залізниці понад тридцять років.

"Ни в коем случае, железная дорога должна быть госсударственная, потому что если начнется приватизация, приватизированными будут электровозы, вагоны, а вот путь, подсобное хозяйство они никому не нужны, они остануться на балансе госсудрства и они будут очень убыточными", - говорить Володимир Хомутов, пенсіонер.

Приватизація залізниці та продаж землі - це надвеликі ризики для України, переконаний Юрій Бойко.

"Железная дорога это кормилица, становой хребет экономики и если ее планируют приватизировать по такому бездумному сценарию, как предлагает правительство, потому что людей это беспокоит, и так у людей низкие зарплаты, люди вынуждены машинисты уезжать в Польшу, сумасшедший некомплект, люди боятся вообще при приватизации остаться без работы, конечно мы категорически против продажи стратегических предприятий, то же касается железной дороги, она должна быть в собственности государства, государство должно его финансировать модернизацию его, тогда оно будет успешно и люди не будут уезжать в Польшу", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

Зберегти стратегічні підприємства у власності держави, а також не допустити розпродажу землі - для співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", та й усієї політсили, завдання пріоритетні.