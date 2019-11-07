В пятницу, 8 ноября, в Украину снова вернутся туманы. Это может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Украинцев просят не паниковать, поскольку это всего лишь атмосферное явление.

"На Правобережье, а также в Киеве и Киевской области - ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - сказано в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, когда украинцам ждать похолодания.