Украинцев предупредили о повышенной опасности и просят не паниковать [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в Украину снова вернутся туманы. Это может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Украинцев просят не паниковать, поскольку это всего лишь атмосферное явление.
"На Правобережье, а также в Киеве и Киевской области - ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - сказано в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, когда украинцам ждать похолодания.
по теме
Синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды
В Украине снова изменится погода
Аномалия обрушится на Украину: прогноз погоды на 6 ноября
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала о том, как долго продлится теплая погода в Украине
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В понедельник, 4 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В субботу, 2 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украину снова придет тепло
30 октября в Украине усилится похолодание. Придут ночные морозы до -3 градусов