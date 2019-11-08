Попокатепетль - друга за висотою вершина у Мексиці

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні дві доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає двох кілометрів.

Попокатепетль - друга за висотою вершина у Мексиці й належить до активних вулканів. Останнє виверження фіксували в липні цього року.