У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль [ Редактировать ]
У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні дві доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає двох кілометрів.
Попокатепетль - друга за висотою вершина у Мексиці й належить до активних вулканів. Останнє виверження фіксували в липні цього року.
по теме
Туманна історія: хто зіпсував повітря у Києві
Чому Україну накрило їдким смогом, наскільки це небезпечно для здоров'я і чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому?
Тонни марихуани: поліція Мехіко викрила наркокартель
Силовики провели рейд і вилучили майже 100 кілограмів синтетичних препаратів, дві з половиною тонни марихуани, а також зброю - автомати, гранати й реактивні міномети
Бельгійський зоопарк поповнився дитинчатами панди
Звіряток поки що не назвали - за китайською традицією імена їм дають після 100 днів життя
У Кременчуцьке водосховище випустять мальків цінних видів риб
До початку льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура
Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі
15 тисяч доларів - це половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії