1. Как почистить микроволновку водой
Этот способ подходит для удаления легких загрязнений.
Что нужно:
- вода;
- миска, пригодная для микроволновки;
- губка, тряпочка или бумажное полотенце.
Как делать
Налейте воду в посуду и поставьте в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на 10-15 минут, а после не открывайте дверцу еще несколько минут. Достаньте миску и удалите из микроволновки грязь.
2. Как почистить микроволновку лимонной кислотой
Метод справляется со средними и сильными загрязнениями.
Что нужно:
- миска, пригодная для микроволновки;
- 2 стакана воды;
- 1-2 столовые ложки лимонной кислоты;
- губка, тряпочка или бумажное полотенце.
Как делать
Налейте в миску воду, всыпьте лимонную кислоту и перемешайте. Поставьте в микроволновку и включите ее на полную мощность на 10 минут.
Еще через пару минут откройте дверцу, достаньте миску и протрите прибор изнутри.
3. Как почистить микроволновку лимоном
Цитрус поможет избавиться не только от средних загрязнений, но еще и от неприятного запаха.
Что нужно:
- миска, пригодная для микроволновки;
- 1-2 стакана воды;
- 1 лимон;
- губка, тряпочка или бумажное полотенце.
Как делать
Налейте в миску воду и разведите в ней сок целого лимона. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Нагревайте все в микроволновке на полной мощности 10-15 минут. Оставьте миску внутри на 5 минут, затем протрите печь.
4. Как почистить микроволновку уксусом
Он способен удалить стойкий налет, в том числе жировой.
Что нужно:
- 3 столовые ложки столового уксуса;
- миска, пригодная для микроволновки;
- 1-1½ стакана воды;
- губка, тряпочка или бумажное полотенце.
Как делать
Перед чисткой лучше распахнуть форточку, чтобы не задохнуться от испарений уксуса.
Влейте уксус в миску с водой. Если загрязнения очень сильные, можно смешать жидкости в пропорции 1 : 1, например ½ стакана воды и ½ стакана уксуса. Нагревайте раствор в микроволновке 5-10 минут на максимальной мощности.
Подождите минут 10, прежде чем открывать дверцу. После такой уксусной бани грязь достаточно будет убрать губкой.
5. Как почистить микроволновку содой
Сода справляется с загрязнениями средней тяжести.
Что нужно:
- миска, пригодная для микроволновки;
- 2-3 столовые ложки соды;
- 2 стакана воды;
- губка, тряпочка или бумажное полотенце.
Как делать
Всыпьте в миску соду и залейте водой. Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10-15 минут. Спустя несколько минут откройте дверцу и сотрите грязь.
6. Как почистить микроволновку жидкостью для мытья посуды
Это средство поможет убрать легкие загрязнения.
Что нужно:
- губка;
- вода;
- жидкость для мытья посуды.
Как делать
Положите в микроволновку смоченную водой губку. Налейте на нее немного жидкости для мытья посуды и вспеньте. Установите минимальную мощность и включите микроволновку на 20-30 секунд. Затем протрите ее изнутри этой же губкой. Смойте пену чистой водой.
Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой
- Размораживайте пищу в глубоких тарелках, чтобы не испачкать стеклянный поддон микроволновки.
- Накрывайте еду специальным пластиковым колпаком, пищевой пленкой или пергаментной бумагой при разогреве.
- Не кладите в микроволновку продукты, которые могут взорваться (например целые куриные яйца).
- После использования протирайте стенки микроволновки бумажной салфеткой и оставляйте дверцу открытой на пару минут, чтобы выветрился запах и оставшаяся влага.