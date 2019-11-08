Микроволновка - удобная в быту вещь. Однако от часто использования она быстро загрязняется. А отмыть ее порой бывает очень непросто. В таком случае на помощь приходят несколько лайфхаков, которые запросто смогут убрать даже самые стойкие загрязнения. А если выбранный способ не помог с первого раза, просто повторите чистку этим же или другим методом. Об этом пишет "Лайфхакер".

1. Как почистить микроволновку водой

Этот способ подходит для удаления легких загрязнений.

Что нужно:

вода;

миска, пригодная для микроволновки;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте воду в посуду и поставьте в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на 10-15 минут, а после не открывайте дверцу еще несколько минут. Достаньте миску и удалите из микроволновки грязь.

2. Как почистить микроволновку лимонной кислотой

Метод справляется со средними и сильными загрязнениями.

Что нужно:

миска, пригодная для микроволновки;

2 стакана воды;

1-2 столовые ложки лимонной кислоты;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте в миску воду, всыпьте лимонную кислоту и перемешайте. Поставьте в микроволновку и включите ее на полную мощность на 10 минут.

Еще через пару минут откройте дверцу, достаньте миску и протрите прибор изнутри.

3. Как почистить микроволновку лимоном

Цитрус поможет избавиться не только от средних загрязнений, но еще и от неприятного запаха.

Что нужно:

миска, пригодная для микроволновки;

1-2 стакана воды;

1 лимон;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Налейте в миску воду и разведите в ней сок целого лимона. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Нагревайте все в микроволновке на полной мощности 10-15 минут. Оставьте миску внутри на 5 минут, затем протрите печь.

4. Как почистить микроволновку уксусом

Он способен удалить стойкий налет, в том числе жировой.

Что нужно:

3 столовые ложки столового уксуса;

миска, пригодная для микроволновки;

1-1½ стакана воды;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Перед чисткой лучше распахнуть форточку, чтобы не задохнуться от испарений уксуса.

Влейте уксус в миску с водой. Если загрязнения очень сильные, можно смешать жидкости в пропорции 1 : 1, например ½ стакана воды и ½ стакана уксуса. Нагревайте раствор в микроволновке 5-10 минут на максимальной мощности.

Подождите минут 10, прежде чем открывать дверцу. После такой уксусной бани грязь достаточно будет убрать губкой.

5. Как почистить микроволновку содой

Сода справляется с загрязнениями средней тяжести.

Что нужно:

миска, пригодная для микроволновки;

2-3 столовые ложки соды;

2 стакана воды;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Как делать

Всыпьте в миску соду и залейте водой. Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10-15 минут. Спустя несколько минут откройте дверцу и сотрите грязь.

6. Как почистить микроволновку жидкостью для мытья посуды

Это средство поможет убрать легкие загрязнения.

Что нужно:

губка;

вода;

жидкость для мытья посуды.

Как делать

Положите в микроволновку смоченную водой губку. Налейте на нее немного жидкости для мытья посуды и вспеньте. Установите минимальную мощность и включите микроволновку на 20-30 секунд. Затем протрите ее изнутри этой же губкой. Смойте пену чистой водой.

Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой