Влюбленная пара решила устроить свадебную фотосессию на берегу океана, о чем вскоре пожалела. На пляже на Гавайях произошел неприятный инцидент. В момент, когда пара позировала на берегу, волны значительно усилились из-за чего и испортилось платье невесты. Об этом пишет Metro.

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По словам невесты, после этого ее платье стало полностью мокрым и грязным от песка и соленой воды. "Мы не собирались избавляться от платья, но у океана были другие планы", - сказала она.

Несмотря на произошедшее, новоиспеченные муж и жена продолжили фотосессию.

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