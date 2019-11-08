Американский генетик предложил использовать гены тихоходок для покорения Марса. Специализированные белки в ДНК способны защитить крошечное животное от радиации. О выводах ученого сообщает Space.com.

Генетические модификации человека важны для освоения ближнего космоса. Так считает профессор Медицинского колледжа Уэйл-Корнелл Крис Мэйсон. Речь идет прежде всего не о вмешательстве в гены, а в "настройку" в эпигенетические маркеры ДНК.

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Существуют и более фантастические варианты. По словам ученого эксперименты показали, что специализированные белки тихоходок, которые защищают ее от радиации, могут защитить и ДНК клеток человека.

Крис Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой. Вмешательство в гены человека лишь ускорит процесс. Однако ученый считает, что подобным технологиям еще предстоит возникнуть.

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