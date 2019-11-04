Французские ученые нашли самое мертвое место на Земле. Безжизненный кусок пустыни находится в Африке и шансов на появление чего-нибудь живого не предвидится. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Специалисты из университета Париж-Сюд проанализировали микроклимат в вулканической долине Даллол в Эфиопии. Результаты исследования оказались неутешительными.

Оказалось, что наличие воды еще не гарантирует наличие жизни, пусть и простейшей. Причина безжизненности долины - горячий "рассол с магнием", который разрушает живые клетки. В таком микроклимате не выживают даже археи - завсегдатаи вулканов и глубин океанов.

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Вулкан Даллол самый низкий вулкан в мире. Высота - 48 метров ниже уровня моря. Также долина Даллол признана одним из самых жарких мест планеты.

Тем временем количество жарких мест на Земле будет расти и, как уверяют, ученые - человечество в этом не виновато.