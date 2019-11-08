Замість втілювати ідеї в життя активісти знову йдуть до суду

Тим часом у столиці під загрозою опинився Сквер Небесної сотні. Півтора року тому невелику ділянку землі в центрі повернули у власність держави. Втім тепер колишній власник знову позвався до суду, з метою повернути собі землю. У справі розбиралася Катерина Сривкова.

Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом... і залишили стояти на сім років.

Під час революції гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття - так і лишилося.

Будівельне та побутове сміття, старі меблі й техніку - все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце - висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба в судах.

"Ми виграли в усіх судах на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави", - говорить Євгенія Кулеба, керівник ГО "Місто-Сад".

"Дорожки есть, чтоб можно было к каждому объекту подойти. Ну и на заднем дворе теплицы, я придумал фонтан".

Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції. Долучили і школярів.

"Вони мають свіжі ідеї, до яких дорослі навіть не додумалися б ніколи", - говорить Поліна Адаменко, засновниця дитячої архітектурної студії.

"Ми кожен день туди приходимо, роздивляємось і міряємо всі речі. Ми хочем додати ще сцену двохповерхову, хочемо додати тиху зону та театр", - говорить Гліб, учень дитячої архітектурної студії.

Та замість втілювати ідеї в життя активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний Суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу. Тож колишній власник вирішив - не втрачати можливості.

"Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки, історичної", - говорить Євгенія Кулеба, керівниця ГО "Місто-Сад".

Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми - в Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення - на користь скверу.

"Суд ухвалив заяву залишити без розгляду".

"Це означає, що а) сквер залишається у державній власності, б) ще раз сподіваюся, що місто протягом півтора-два місяця надасть остаточно статус скверу, жодних дій по відношенню до будь-якої забудови скверу місто не допустить", - говорить Володимир Бондаренко, представник Київської міської державної адміністрації.

Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду. І всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян.