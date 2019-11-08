У районі Богданівки та Петрівського зірвали розведення сил [ Редактировать ]
Бойовики зірвали розведення сил у районі Богданівки та Петрівського. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Сьогодні опівдні українська сторона була готова розпочати розведення сил та засобів на кілометр від лінії розмежування, але бойовики свою готовність не підтвердили. Процес має бути дзеркальним.
За інформацією ОБСЄ, друга спроба розвести війська має початися завтра о 12. Нагадаю, що початково, розведення військ на цій ділянці планувалося на четверте листопада.
Однак через численні ворожі атаки українська сторона відтермінувала процес. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання семиденного режиму тиші.
Другого листопада розведення відбулося поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими бандформуваннями збільшилася до двох кілометрів
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