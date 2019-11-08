В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів, чи підтримує його партія фінальну версію державного бюджету на 2020 рік тависловився з приводу розведення сил на Донбасі.

Уряд переписав бюджет до другого читання. Як ви оцінюєте ті зміни, які внесли урядовці? Та чи істотно змінився документ?

Идеальных бюджетов не бывает, его всегда критикуют. Но есть определенные вещи, которые допускать нельзя. Если правлящая партия шла под лозунгом "Уйти от бедности", то, посмотрев бюджет, становится понятно - этот бюджет толкает народ к бедности. Поэтому начинать нужно с самого первого - позиции в бюджете о внешней задолженности.. Если любая компания не справляется со своими долгами, она начинает реструктуризацию. И я считаю государству предстоит это пройти. Потому что у нас только из бюджета выплаты на внешнюю задолженность планируеться больше, чем на оборону, не образование или медицину. Однозначно ждет реструктуризация задолженности, потму что страна не можеть жить так: обдирая своих людей, понижая социальные выплаты и вот так, выплачивая внешние долги вылезать из кожи вон. Это серьезный вопрос, который стоит перед правительством и будущим тоже.

Что они сделали? Практически заморозили соцвыплаты, свели к минимуму льготы и практически обрекли на бедность. Убрали свое обещание снизить тарифы, опять таки субсидии. Бюджет тотальной бедности. Конечно, мы за него не проголосуем, была 21 поправка, приняли только одну.

Чи врахує фракція "Слуга народу" зауваження опозиції? Та якими будуть наслідки ухвалення бюджету в урядовому варіанті? Як відреагують люди?

Нет, они приняли только одну поправку касательно выплат за новорожденных детей. Мы предложили 100 тысяч за первого ребенка, 200 тысяч - за второго и 400 тысяч - за третьего. Это уже более-менее реальная поддержка. Вот это приняли. Мы внесли также постановление о выплатах чернобыльцам и ветеранам. И это должно быть проголосовано. Это было принято Конституционным судом. Вот, если убрать лица, то тут же мы увидим копию бюджета предыдущей власти.

Если вы обещали поддерживать людей - давайте это делать. Вы обещали перед выборами. И мы не будем голосовать за такой бюджет.

Влада обіцяє провести розведення сил у Петрівському, щоб уможлИвити проведення зустрічі в Нормандському форматі. Ваш прогноз - чи відбудеться ця зустріч? Та як можна заспокоїти критиків, які кажуть, что відводити війська не можна?

Это делать необходимо. Наша основная задача - развести войска и все политики должны понимать ответственность и помогать в этом процессе и ни в коем случае не расшатывать ситуацию, а помогать президенту сделать этот шаг для того, чтобы состоялась встреча в "нормандском формате". И в этом случае у нас есть шанс сделать дорожную карту, которая приведет к миру и предпосылки к этому уже есть. У нас ушла партия войны. Да, есть правление национализма и с ними надо бороться. Критики не видят этих территорий в составе Украины. Я хочу посмотреть на того, кто добровольно откажется от территорий и как он будет выглядеть в глазах следующих поколений. Поэтому мы должны сделать все, что война закончилась и вернуть территории.

Щоразу, коли Зеленський намагається виконати хоча б щось у рамках Мінського процесу, у Києві та інших містах спалахують протести. Не масові, але помітні. Чи не залякає це владу? Та чи можна буде піти далі за "Мінськом", якщо навіть перші кроки викликають таку реакцію?

Большинство людей за. Они понимают, что разведение - это спокойствие и прекращение обстрелов. А политики должны прислушаться к большинству.