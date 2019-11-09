ЄБРР закликає Україну не поспішати із запровадженням ринку землі [ Редактировать ]
Швидке запровадження ринку землі може призвести до невиправних помилок, - так вважає керівний партнер Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи Маттео Патроне.
За його словами, українська влада постійно наголошує на тому, що потрібно поспішати із впровадженням земельної реформи, а всі хиби можна виправити згодом.
А ось у ЄБРР і Європейському інвестбанку закликають не квапитися. Та наголошують, що спершу треба вирішити питання з держземлями через приватизацію. Це допоможе уникнути захоплення чорноземів, наприклад, великим агрохолдингами.
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