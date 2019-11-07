Фото: twitter.com/FCShakhtar

6 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на "Максимире" состоялась вторая часть противостояния между загребским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Чемпион Украины активно начал встречу, захватив контроль над мячем. Но уже 13 минут спустя болельщики испытали дежавю. Как и в матче двухнедельной давности, "горняки" быстро нашли ключ к воротам Ливаковича. Мораес оказался на правом фланге, покатил на уровень вратарской, а набегающий Патрик одним касанием вписал свое имя в список отличившихся в игре.

"Оранжево-черные" отдали инициативу хозяевам, за что после экватора первого тайма и поплатились. Петкович успешно продавил центральных защитников гостей, восстановив равенство в счете.

После перерыва активнее и лучше выглядели футболисты загребского клуба. Подопечные Ненада Белицы простили "горняков" на 59-й минуте, когда в дело вмешалась перекладина. Затем хозяева остались в меньшинстве и опасный момент создали футболисты украинского клуба. Матвиенко после передачи от Кривцова должен был заезжать с мячом в ворота "Динамо", однако центрбек "Шахтера" пробил в голкипера.

Вскоре арбитр уровнял составы. Красный свет за два заработанных за шесть минут "горчичника" увидел перед собой Марлос, выдавший и без того не самую лучшую игру. Настроение украинским болельщикам испортил Иванушеч, оказавшийся хорватским "джокером". Полузащитник отличился на 83-й минуте, подарив команде надежду на победу в матче.

Казалось бы, после гола Адеми уже все потеряно, но "горняки" так просто не сдались, организовав космический камбэк. Концовка этого противостояния надолго запомнится обеим командам.

Жуниор Мораес после навеса Коваленко с правого фланга поразил ворота Леваковича головой, тем самым сократив отставание "оранжево-черных" в счете.

Ключевой эпизод произошел на 7 добавленной минуте. Прибежавший на угловой в штрафную "Динамо" Андрей Пятов заработал пенальти. К мячу подошел Тете, хладнокровно реализовав одиннадцатиметровый.

Таким образом, "горняки" на характере выгрызают ничью в Загребе. В параллельном поединке "Аталанта" на своем поле отобрала очки у "Манчестер Сити" (1:1). Интрига в квартете С закручивается до предела!

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 3:3

Голы: Петкович, 25; Иванушеч, 83; Адеми, 89 - Алан Патрик, 13; Мораес, 90+3; Тете, 90+8.

"Динамо Загреб": Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушеч, 72), Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич (Гьира, 77), Петкович (Кондзер, 90+1).



"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко (Маркос Антонио, 90), Алан Патрик (Тете, 85), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Дилавер, 34; Моро, 41, 74 - Марлос, 73, 79.

Удаления: Моро, 74 (второе предупреждение) - Марлос, 79 (второе предупреждение).