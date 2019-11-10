Протест у Світловодську на Кіровоградщині. Люди вийшли на вулицю, бо в них досі холодні батареї. Через багатомільйонні борги місцеве підприємство не закупило палива в "Нафтогазу".

Подробиці знає Станіслав Кухарчук.

Пані Олена переступає поріг квартири й одразу поспішає ввімкнути плиту та обігрівач. Опалювальний сезон у Світловодську офіційно мав початися 2 листопада, але батареї й досі холодні.

"Оце обігрівач і вже тиждень - з першого числа, як включила, з вечором - і оце він гріє і хоч трошки можна зайти в хату. Кожен опалювальний сезон - ну, 15 - це максимум", - показує Олена Ткаченко, жителька Світловодська.

Ще з 2001 року 40-тисячне місто опалює спільне підприємство "Світловодськпобут". 50 відсотків у ньому належать міськраді, ще 50 - приватній компанії. За останні три роки приватне підприємство заборгувало "Нафтогазу" за паливо понад 50 мільйонів гривень і тому не може укласти договір на постачання газу. Через відсутність тепла місто опинилося на межі техногенної катастрофи: школи досі на канікулах, у садочках обмежили час перебування. Доведені до відчаю містяни вийшли на масову акцію протесту під стіни мерії. Місцеві чиновники й самі в розпачі. Улітку міський голова від імені громади передав котельні й мережі повністю у приватну власність.

"У липні місяці цього року внесено, на підставі цих документів, що це є стовідсоткова власність. Буквальною мовою, - подарував незаконно частку громади приватній особі", - стверджує Юрій Сап'янов, секретар Світловодської міської ради.

Власником підприємства став житель Кременчука Олександр Яременко. Він теж приїхав на мітинг, щоб пояснити містянам чому у Світловодську й досі немає тепла. Та слухати його не захотіли.

Уже під захистом поліції власник підприємства дає інтерв'ю. За його словами, міськрада ще у 2016 році ухвалила вивести свою частку зі спільного підприємства. Хоча виводити на той час було вже нічого.

"Поясність, а що в вашому підприємстві роблять 5 комунальних котельних? -А вони не комунальні, вони приватні! - А коли вони стали приватними? - Весь цей час було - приєднано в 2009 чи 2008 році, коли убрали колективну власність і перетворились в товариство", - стверджує Олександр Яременко, власник підприємства ТОВ "Світловодськпобут".

За фактом протиправного заволодіння та службового підроблення поліція відкрила кримінальне провадження. Чинному міському голові, державному реєстратору та посадовим особам підприємства - слідчі вже вручили підозри. А мера навіть звільнили з посади.

"Це були всі міські котельні, а також всі шляхи сполучення, трубопроводи, підведення - це саме те майно, де намагалася міська громада, скажімо так, вкласти і яке було відчужене. На даний час, згідно реєстраційних документів, 100-відсотковим власником вказаного майна рахується громадянин Яременко", - повідомив Віталій Єднєв, начальник Світловодського відділу Знам'янської місцевої прокуратури.

Слідчі обіцяють у найкоротші терміни передати справу до суду, але тепло у Світловодську потрібно вже зараз. Тому містяни просять втрутитися в ситуацію керівництво держави.