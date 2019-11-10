Чому в Гонконгу протестують у торгових центрах? Та як рятували від лісових пожеж кіностудію Warner Brothers? Про це та інше - у нашому огляді.

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Війна з магазинами. У Гонконгу протестувальники влаштували погроми в одному з торгових центрів. Під гарячу руку потрапили крамниці брендів, які на думку активістів, підтримують політику китайського уряду. У заворушення втрутилася поліція: затримала кілька десятків людей. Протести в Гонконгу не вщухають уже майже пів року. У понеділок організатори акцій непокори закликали до загального страйку. Вимагають розслідувати дії правоохоронців під час силового розгону демонстрацій. А також - дозволу самостійно обирати місцеву владу. Нині керівників адміністрації призначає уряд в Пекіні.

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За час протестів в Іраку загинули вже 319 людей, ще 15 тисяч зазнали поранень. Заворушення по всій країні вибухнули на початку місяця. Люди вийшли на вулиці з вимогами викорінити корупцію і безробіття. Згодом почали закликати до відставки уряду та перевиборів. Попри обіцянки прем'єра провести реформи і кадрові перестановки - протести тривають. Сьогодні в Багдаді мітинги знову перетворилися на сутички з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ і бойові патрони.

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Австралія у вогні. Жертвами пожеж там стали троє людей, півтори сотні осель - згоріли. Стихія вирує здебільшого на східному узбережжі материка. Тепер полум'я наближається до Сіднея. На околицях міста оголосили найвищий рівень небезпеки. Поки що пожежники взяли під контроль лише третину всієї площі загоряння. Гасити вогонь заважає спека й посуха - дощу подекуди не було вже місяць. Від аномальних пожеж потерпають і тварини. За словами зоологів, від початку займання популяція коал скоротилася вдвічі, а кенгуру тікають із винищених полум'ям полів.

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Спекотно і на Голлівудських схилах. Через пожежі на околицях Лос-Анджелеса евакуювали відому кіностудію Warner Brothers. Вогонь ще не підібрався надто близько. Утім, персонал студії вирішили вивезти - з метою запобігти небезпеці. На гасіння полум'я спорядили понад дві сотні вогнеборців, гелікоптери й літаки. Лісові пожежі в Каліфорнії не вщухають вже кілька тижнів. По всьому штату оголосили червоний рівень небезпеки. Близько 200 тисяч людей були змушені покинути свої оселі.

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Екоактивісти заблокували аеропорт "Тегель" у Берліні. Півтори сотні демонстрантів влаштували сидячий протест у залі відправлень. Вимагали заборонити внутрішні авіаперевезення і перельоти на короткі відстані. Адже літаки - джерело парникових газів - спричиняють глобальне потепління. Через протест поліції довелося перекрити під'їзди до летовища. На дорогах утворилися затори. Квитки в пасажирів перевіряли на вулиці. Тим не менш, усі рейси - відправляли вчасно.