В воскресенье, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает El Deber.

Отмечается, что президент страны ушел в отставку на фоне требования армии. Моралес заявил, что стал жертвой переворота, однако отметил, что не отказывается от борьбы.

"Очень больно, что они привели нас к конфронтации. Я отправил заявление об отставке в Многонациональное законодательное собрание", - сказал Моралес.

Президент заявил, что решил покинуть пост для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей".

Ранее сообщалось, что в Гонконге демонстранты устроили массовый протест.