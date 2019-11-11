"Стал жертвой переворота": президент Боливии подал в отставку [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает El Deber.
Отмечается, что президент страны ушел в отставку на фоне требования армии. Моралес заявил, что стал жертвой переворота, однако отметил, что не отказывается от борьбы.
"Очень больно, что они привели нас к конфронтации. Я отправил заявление об отставке в Многонациональное законодательное собрание", - сказал Моралес.
Президент заявил, что решил покинуть пост для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей".
Ранее сообщалось, что в Гонконге демонстранты устроили массовый протест.
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