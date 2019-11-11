Мать жестоко покончила с собой и детьми [ Редактировать ]
Иллюстративное фото: Sputnik
Мать двоих детей в столице России - Москве выбросилась из многоэтажки и прихватила с собой своих малышей. Об этом сообщает Telegram - канал Mash.
"Женщина на северо-востоке Москвы выбросилась с 9 этажа с двумя детьми", - говориться в сообщении.
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Известно, что одному из детей - год, второму - три. Один из детей жив - он находится в тяжелом состоянии.
Раньше сообщалось о том, что под Одессой из окна больницы выпали двое детей. А также в Днепре 17-летний студент повесился на дереве
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