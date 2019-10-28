Под Запорожьем на кладбище повесился 21-летний военный [ Редактировать ]
В Бердянске (Запорожская область) произошла жуткая трагедия. Известно, что военнослужащий одной из местных воинских частей повесился на кладбище. Умершему был 21 год. Об этом сообщают местные СМИ.
Информацию о ЧП подтвердили в пресс-центре областного управления Национальной полиции.
По данному факту открыто криминальное производство. В его ходе должны выясниться обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что мать изрезала детей и пыталась покончить с собой, а также в Днепре самоубийца пытался подорвать дом.
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