В Бердянске (Запорожская область) произошла жуткая трагедия. Известно, что военнослужащий одной из местных воинских частей повесился на кладбище. Умершему был 21 год. Об этом сообщают местные СМИ.

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Информацию о ЧП подтвердили в пресс-центре областного управления Национальной полиции.

По данному факту открыто криминальное производство. В его ходе должны выясниться обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что мать изрезала детей и пыталась покончить с собой, а также в Днепре самоубийца пытался подорвать дом.