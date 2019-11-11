Загалом заворушення у китайській автономії не вщухають від початку літа

Поліцейський вистрелив у мітингувальника під час чергових заворушень у Гонконгу. Стан пораненого - критичний. Інцидент стався під час нових сутичок із правоохоронцями.

Демонстранти у масках, головно молодь, розкидали по проїжджій частині сміття, щоби спричинити транспортний хаос у ранкову годину пік. На багатьох дорогах утворилися щільні затори.

Поліція подекуди застосувала для розгону радикалів сльозогінний газ. Агресивні протести в Гонконгу спалахнули з новою силою після того, як під час чергової акції загинув маніфестант.

Хлопець упав із висоти. Загалом заворушення у китайській автономії не вщухають від початку літа.