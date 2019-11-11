"Красивая и сексуальная": Бузова очаровала новым фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова, которая недавно удивила откровенным декольте, поразила поклонников новым фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Вчера после репетиции с моим коллективом обсуждали вредные привычки. Вспомнила, как у нас в школьные годы была обязательная диспансеризация. Ребята всегда боялись флюорографии, за неделю специально начинали пить молоко - мол, иначе "спалятся" с курением", - написала Бузова.
Поклонники "засыпали" артистку лестными комментариями: "Просто шикарная", "Такая красивая и сексуальная", "Это законно быть такой потрясающей?".
Также мы писали о том, что Ольгу Бузову жестко раскритиковали за стиль.
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