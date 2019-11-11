Володимир Зеленський змінив свого представника в Кабміні [ Редактировать ]
Володимир Зеленський змінив свого представника в Кабміні. Замість Андрія Геруса цю посаду тепер обійматиме Олексій Перевезенцев. Досі він був держсекретарем Міністерства економічного розвитку й торгівлі в уряді. Андрій Герус відпрацював представником президента в Кабміні півроку.
Раніше був радником глави держави з питань енергетики.
Нагадаю, нещодавно він побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Останній звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів через рішення Верховної Ради дозволити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам урядовець назвав це провокацією.
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