Володимир Зеленський змінив свого представника в Кабміні. Замість Андрія Геруса цю посаду тепер обійматиме Олексій Перевезенцев. Досі він був держсекретарем Міністерства економічного розвитку й торгівлі в уряді. Андрій Герус відпрацював представником президента в Кабміні півроку.

Раніше був радником глави держави з питань енергетики.

Нагадаю, нещодавно він побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Останній звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів через рішення Верховної Ради дозволити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам урядовець назвав це провокацією.