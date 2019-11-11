Сьогодні зранку по всій країні аграрії вийшли на акції проти продажу землі. Що саме збурило фермерів - дивіться далі.

Кіровоградська область. Півтисячі людей з п'яти районів області вийшли з плакатими "Ні продажу Батьківщини" та "Землю людям, а не олігархам". Перегородили дорогу тракторами і безперервно ходили пішохідним переходом.

Першочергове право має орендар, ось я, як керівник підприємства, у мене є договір оренди із людиною, яка хоче продати, тут приходите ви, я можу заплатить 2 тисячі доларів за гектар землі, а ви можете 5 і хто кому продасть", - говорить Ольга Голобородько, фермерка, представниця ради аграрного союзу України.

З тою ж вимогою селяни та фермери заблокули трасу і повністю паралізували рух транспорту. Затор на дорозі розтягнувся на декілька кілометрів. Мітингувальники наголошують - їхня акція - це спроба не допустити навіть внесення законопроекту про ринок землі в порядок денний парламенту.

"Продаж землі - це диверсія проти землі, проти України і проти нас селян. Закон не готовий, підготовки не проведено, ні інвентеризації землі, не створено земельний банк, не обговорено закони і врешті-решт. Не проведено референдум", - говорить Марія Волкова, фермерка.

Черкаська область. Шалений затор, сварки, а на додачу ще й злива. Цей ранок для водіїв та пасажирів на трасі Київ-Одеса став справжнім випробуванням. Тут аграрії на годину перекрили трасу міжнародного значення. На думку фермерів, відкривати зараз земельний ринок завчасно і вбивчо для країни.

"Вони сьогодні хотять продать , як можна ? Сьогодні война іде, як можна продать, якщо вони дозволяють юрособам , як можна проконтролювать, хто її купляє. Завтра Путін 100 мільярдів дасть і купить", - говорить Василь Присяжнюк, фермер.

Львівська область. Тут сотні аграрів, власників земельних паїв та фермерів перекрили трасу на Київ. Вивели на дорогу сільгосп-техніку. Затор розтягнувся на десятки кілометрів. Пропускають авто з хворими та дітьми, також кожні 15 хвилин рейсові маршрутки. Аграрії кажуть, якщо і відкривати ринок землі, то за досвідом європейських країн, зокрема Польщі.

"Право на купівлю землі має лише фізична особа тобто простий селянин фермер як фізична особа, друге не більше 200-300 га землі. Право на цю землю має купувати той громадянин, той селянин котрий проживає в сільській раді чи окрімій ОТГ не менше 5 років", - говорить Ярослав Кардаш, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області.

Рівненська область. Майже двісті людей безперервно ходили по пішоходному переходу міжнародної траси Київ-Чоп. Рух бу ускладнений, але не заблокований. Мітингарі кажуть, змушені були вдатися до таких дій, аби хоч так достукатися до влади.

"Хай держава купить, віддасть на територіальні громади без права продажу цю землю, хай територіальні громади надають в оренду - отримують орендну плату. Тим більше на сьогодні досить солідна орендна плата в нашій місцевості вже понад 10 тисяч за пай", - говорить Олег Поліщук, фермер.

Миколаївська область. "Ні - продажу української землі іноземцям! " - головне гасло мітингарів, які також перекрили трасу міжнародного значення.

"70% землі є з кадастровими номерами, 30% нема. Корупція не подолана, судова система не працює, система влади не працює. Якщо завтра ми відкриваємо землю, олігархи та іноземний капітал скупує все, і ми залишимося на своїй землі без неї", - говорить Микита Плєханов, громадський активіст.

Ближче до 11 години всі мітингарі згорнули свої акції. Проте аграрії попереджають, якщо влада у столиці їх не почує, то вони поїдуть до Києва і наступним місцем акції протесту стане урядовий квартал.