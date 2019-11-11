Какой знак зодиака обречен на вечное одиночество [ Редактировать ]
Порой бывает очень сложно понять, какой тип людей обречен на одиночество. Однако астрологи уверяют, что это скорее связано с тем, под каким знаком зодиака родился человек. Так, безнадежно одиноким знаком зодиака предсказатели называют Овнов.
Представители этого яркого и эффектного знака зодиака всегда знают чего хотят и всеми самыми разными способами пытаются добиться этого. Порой они не понимают, для чего нужна вторая половинка. Овны относятся к любовной связи, как к интриге. Им интересно добиваться сердца возлюбленной. Как только они получают то, что хотят - сразу же все сводят на "нет".
Кроме того, Овны рискуют остаться одинокими из-за чрезмерного эгоизма. Они всегда убеждены, что могут справиться со всем сами.
Ранее сообщалось, мы писали о том, какой знак зодиака самый злой, а также, кто из представителей зодиакального круга самый вредный.
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