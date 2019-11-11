Во вторник, 12 ноября, Луна будет пребывать в знаке Телец. Этот период будет сильным и благоприятным, однако важно быть осторожным с любыми конфликтами. Кроме того, это время будет финансово стабильным. Нет смысла рисковать, вы и без лишних телодвижений получите то, в чем нуждаетесь в данный момент.

Во вторник, 12 ноября, категорически противопоказаны: вранье, безответственность и агрессия.

Что надеть? Добавьте к вашим привычным цветам гардероба немного желто-оранжевого или ярко-зеленого.

Аромат дня - запах ландыша будет прекрасным дополнением к вашему имиджу.

Талисманы - медные украшения с сердоликом.

Что есть? Можно позволить себе мясную пищу с редиской, картофелем, топинамбуром и зеленью.

Чем заняться дома? Стоит подкормить комнатные растения комплексными минеральными удобрениями.

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