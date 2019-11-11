У Центрі Разумкова оприлюднили результати опитування громадян щодо рівня довіри до влади [ Редактировать ]
Чи вірять українці владі? У Центрі Разумкова оприлюднили дані соціологічного дослідження щодо рівня довіри до владних інституцій. Кому довіряють найбільше і кому найменше?
Оцінки владі. Соціологічна служба центру Разумкова оприлюднила результати опитування громадян щодо ситуації в країні та діяльності політиків.
Як виявилося, 37 з половиною відсотків респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Нагадаємо, у вересні цей показник сягав 57%. 35% українців переконані - країна рухається не в тому напрямку. У вересні такої думки дотримувалися лише 17%.
Щодо оцінки діяльності основних інститутів влади.
Рівень довіри до Президента становить 43,4 відсотка. Нагадаємо, на виборах Володимир Зеленський отримав підтримку у 73%.
Рівень довіри до парламенту впав до позначки -1.
До уряду в українців - нульова довіра.
А от до державного апарату недовіра - майже 49%.
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