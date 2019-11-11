Чи вірять українці владі? У Центрі Разумкова оприлюднили дані соціологічного дослідження щодо рівня довіри до владних інституцій. Кому довіряють найбільше і кому найменше?

Оцінки владі. Соціологічна служба центру Разумкова оприлюднила результати опитування громадян щодо ситуації в країні та діяльності політиків.

Як виявилося, 37 з половиною відсотків респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Нагадаємо, у вересні цей показник сягав 57%. 35% українців переконані - країна рухається не в тому напрямку. У вересні такої думки дотримувалися лише 17%.

Щодо оцінки діяльності основних інститутів влади.

Рівень довіри до Президента становить 43,4 відсотка. Нагадаємо, на виборах Володимир Зеленський отримав підтримку у 73%.

Рівень довіри до парламенту впав до позначки -1.

До уряду в українців - нульова довіра.

А от до державного апарату недовіра - майже 49%.