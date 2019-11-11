"Допомога не буде вічною". І в Києві, і у Вашингтоні сьогодні обговорюють необережні слова нового радника Трампа, Роберта О'Браєна, які викликали занепокоєння в Україні.

Що саме він сказав? І чи продовжать США військову допомогу Україні? - продовжить Дмитро Анопченко.

В одній з найавторитетніших програм американського телебачення - Face the nation на CBS - розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину, і Україну. Цю відповідь зараз якраз цитують усі.

"Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь - поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України? "

"Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно, але поки що ми перша адміністрація; президент Трамп - перший президент, який відправив летальне озброєння Україні, я думаю - це дуже важливо".

Саме ці слова - "я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно" - викликали стурбованість. У російських ЗМІ їх подали мало не як сигнал, що нова команда в Радбезі США допомогу припинить. І щоб прояснити позицію, я попросив коментарі і в Раді національної безпеки, і в Держдепартаменті, і в Пентагоні.

Незадовго до ефіру високопоставлений співробітник американської адміністрації пояснив мені офіційну позицію Білого дому.

"Посол О'Браєн чітко висловив прихильність Адміністрації суверенітету України. Це і підштовхнуло адміністрацію Трампа запропонувати військову допомогу - ту саму допомогу, яку адміністрація Обами не запропонувала. Чинна Адміністрація працюватиме з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань. Крім того, ми будемо працювати з Україною, аби вона рухалася вперед шляхом мирних переговорів та реформ, необхідних для довгострокової стабільності та процвітання".

Однак не під запис чиновники різного рівня звертають увагу, що слова вирвані з контексту і що О'Брайан навпаки говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме при Трампі.

Військові, проясняючи свою позицію, кажуть - зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні.

"США ухвалили рішення допомагати Україні - фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях і ми будемо це робити й надалі", - говорить Марк Міллі, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США.

Роз'яснення Держдепартаменту США до цієї хвилини ми теж ще очікуємо, проте неофіційно в дипломатичних колах кажуть - мовляв, Роберт О'Брайан нічого такого не мав на увазі, його слова ймовірно, були лише "зворотом мови", і навпаки. Таким чином він намагався наголосити на важливості врегулювання ситуації на Сході України.

А щодо самого О'Брайана, то новий радник з нацбезпеки обіцяє серйозні зміни. Зокрема, апарат Ради безпеки США чекає значне скорочення.

Люди, що знають про ситуацію зсередини, кажуть про очікуване переформатування всього "українського напрямку" в адміністрації Трампа. Коли протягом найближчих місяців Білий дім хоче направити в Київ нового посла; коли в команді О'Брайана і у Держдепі за Україну відповідатимуть абсолютно нові люди. Коли, попри всі повідомлення в медіа, що посаду Курса Волкера взагалі скоротять, може бути призначений новий спецпредставник по Україні. Таке собі грандіозне "перезавантаження". І це водночас і шанс для України - почати все з чистого аркуша, вирівняти стосунки, отримати ще більше допомоги, - і велика небезпека зіпсувати взаємини ще більше, якщо щось піде не так.