В Одесі вимагають повернути пам'ятну дошку Георгію Жукову [ Редактировать ]
В Одесі вимагають повернути пам'ятну дошку Георгію Жукову. Нагадаю, днями активісти націоналістичної організації демонтували барельєф маршала з будівлі обласного військкомату. Згоду на це дали самі військові.
Сьогодні жителі міста разом із депутатами міськради звернулися до Одеського окружного адмінсуду. Демонтаж вимагають визнати незаконним і повернути барельєф на місце.
Нагадаю, раніше зняття дошки визнали незаконним і в Одеській облдержадміністрації, оскільки будівля військкомату є пам'яткою архітектури.
"Жуков - это наша память, это наша история, это маршал Победы. Они начнут с Жукова, а закончат Аллей Славы, Екатериной, и вообще - что останется от города? Мы глубоко возмущены, не отдадим нашего маршала Победы", - говорить Олена Горбунова, жителька Одеси
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