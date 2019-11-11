12 ноября: приметы на Синичкин день [ Редактировать ]
12 ноября отмечается народный праздник - Синичкин день. В православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. В этот день существует целый ряд примет, о них пишет rzn.mk.ru.
Приметы на Синичкин день:
- Во дворе появилось множество синиц - к скорому похолоданию. Птичка поет - холод зовет, зиму встречает.
- На подоконник сел зинек и заглянул в окно - вскоре случатся перемены в положительную сторону.
- Синица пищит и бьется в стекло - к неприятностям и финансовым потерям.
- Птица залетела в дом и быстро вылетела - к веселому празднику и желанным гостям. Синичка села на руку - заветное желание скоро исполнится.
- Найти во дворе или на пороге дома мертвую синичку - плохой знак.
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